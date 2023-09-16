شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء السوبر الأفريقي قبل مواجهة الأهلى والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي، التى أقيمت أمس الجمعة وانتهت بخسارة المارد الأحمر اللقب لحساب اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعالج كولر أخطاء لاعبيه فى الترابط بين الخطوط والتمركز الصحيح داخل الملعب وعياب التركيز فى التمرير وغياب الانسجام بين العناصر القدامى والجدد.

كما يعقد مارسيل كولر محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وتعود بعثة النادى الأهلى من السعودية فى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد أحرزه زين الدين بلعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لاتحاد العاصمة فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.