شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتوج ببطولة قطر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المصري على فرج، المصنف الأول عالميا بلقب بططولة قطر الدولية للإسكواش، التى أقيمت بالدوحة فى الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر الجاري، بعد التغلب على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3 / 1، فى نهائي البطولة الذي أقيم اليوم السبت.

وتأهل علي فرج المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة قطر الدولية للإسكواش فى منافسات الرجال، أمس الجمعة بعد تغلبه على الأسكتلندي جويل ماكين بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، فى نصف نهائي البطولة.

بطولة قطر الدولية للاسكواش هي إحدى بطولات البلاتينيوم الكبرى والبالغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار فى مكافآت الرجال ومثلها فى السيدات.

وودع المصري مازن هشام منافسات بطولة قطر للاسكواش بعد الخسارة من البيروفي دييجو الياس بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة فى نصف نهائى البطولة.