شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يحصل على توقيع لاعب الزمالك الشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى بتروجت على خدمات محمد خضرى، لاعب شباب الزمالك، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى.

ويأتي تعاقد إدارة نادى بتروجت مع محمد خضرى، بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة سيد عيد لتدعيم خط الوسط.

وفي سياق مختلف حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 8 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى تمام السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

وتتبقى 3 مباريات فى بطولة كأس مصر من الموسم الماضى، هى الزمالك وبيراميدز، والأهلى مع انبى فى نصف النهائى، ثم المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، حددت رابطة الأندية المحترفة السابعة مساء الخميس 15 فبراير المقبل موعداً لإقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدور الأول للدورى والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.