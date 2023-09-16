شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يهزمن البنك الأهلى 43 - 16 فى بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 43- 16، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق لاعبات الفريق في الدفاع والهجوم، ونجح الفريق في فرض السيطرة على مجريات اللقاء من البداية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 26-9.

وواصل الفريق تفوقه خلال شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، ليتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 43- 16.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس، بنتيجة 48-14، في المباراة الماضية، ضمن منافسات منطقة القاهرة.