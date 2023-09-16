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علي فرج: بطولة قطر للإسكواش كانت في غاية الإثارة.. وأشكر الجمهور على الدعم

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القاهرة - سامية سيد - أبدى النجم المصري علي فرج سعادته الكبيرة بالفوز بلقب بطولة قطر كلاسيك للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخه ، وللمرة الثانية على التوالي ، مؤكدا أن هذه البطولة كانت في غاية القوة والإثارة وتميزت من الناحية الفنية والتنظيمية .

 

وقال فرج : أشكر الجمهور الكبير على  على دعمهم ومساندتهم لي طوال اللقاء فقد حفزوني بكل قوة وأنا لا أشاهد مثل هذا الجمهور في أي مكان بالعالم لذلك أشكرهم من كل قلبي.

 

وأضاف : كما أشكر كريم درويش المدير الرياضي الذي يهتم بكل تفاصيل حياتي وأيضا أحمد عبدون وكيل أعمالي، وكذلك زوجتي نور الطيب التي تمثل إلهام لي ، فهي زوجة وأم ولاعبة وتعمل بكل جهد من اجل توفير كل الإمكانيات لي لأنافس على المستوى العالمي .

وعن منافسه البيروفي في المباراة النهائية اعترف فرج أن دييجو بطل كبير ، وقدم آداء جيد ومستوى عالي طوال منافسات البطولة ، وطريقة لعبه تتحدث عن نفسها .

أشار إلى أنه تنافس في باريس معه أيضا على اللقب وقال : أحب دائما أن أواجهه وأتطلع أيضا للمواجهة القادمة التي ستجمعنا سويا .

 

وأشاد فرج بالتنظيم الرائع للاتحاد القطري للبطولة ، مؤكدا أن هذا الحدث دائما ما يكون إستثنائيا بفضل الدعم الكبير وتواجد العديد من الشركات الراعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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