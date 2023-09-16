شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يحسم الجدل فى قرارات حكم لقاء الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – أرتا سولار الجيبوتى X الزمالك دور الـ"32 الكونفدرالية

النتيجة – فوز- أرتا سولار 2/صفر

الحكم – جزر القمر- محمد العثماني

المساعد الأول. سليمان أمل الدين

المساعد الثاني. عبد المجيد أزيلاني

الحكم الرابع . سليمان انسودان

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد العثماني تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى التى أقيمت اليوم وانتهت بفوز الفريق المضيف 2/صفر.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365، أن مباراة سهلة تحكيميا وتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب.

أبرز الحالات المؤثرة باللقاء

فى الدقيقة 23 طلب لاعبى أرتا بركلة جزاء، لكن الالتحام كان مشروعا طبقا للقانون، في الدقيقة 47 طلب الزمالك بركلة جزاء لصالح مصطفى شلبى بعد اشتراك المدافع مع شلبى، ولم يكن هناك مخالفة على المدافع.

في الدقيقة 78 اشتراك بين حارس أرتا ومصطفى شلبي لكن الحارس لم يرتكب مخالفة مع شلبي وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

العقوبات الانضابطية - "الإنذار- الطرد"

أشهر الحكم 3 بطاقات صفراء لثنائي الزمالك محمد عبد الغنى، ومصطفى شلبي مقابل إنذار وحيد للفريق المضيف من نصيب حسلانى أحمد.

أداء المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمح الثنائي باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع في إدارة اللقاء طبقا للقانون.