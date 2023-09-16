شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد وملعب ودية منتخبي مصر والجزائر لتجنب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تعديل موعد ومكان مباراة منتخب مصر الأول الودية مع الجزائر لتقام في مصر بدلاً من الكويت يوم 15 أو 16 أكتوبر المقبل بدلاً من يوم 17 من نفس الشهر كما كان مقرراً سابقاً.

وكشف مصدر بمنتخب مصر، أن التعديل يأتي تجنباً للصدام مع النادي الأهلى الذى يخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير المحدد لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

أضاف المصدر أنه تم الاتفاق على إقامة مباراة منتخب مصر الأول الودية الأولى أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر المقبل بالإمارات بدلاً من القاهرة، كما كان مقرراً على أن ينطلق المعسكر يوم 9 أكتوبر في الإمارات.

ونشب صدام مؤخراً بين النادى الأهلي وجهاز المنتخب بقيادة روي فيتوريا قبل المباراة الودية أمام تونس التي أقيمت الثلاثاء الماضى، في ظل ارتباط الفريق الأحمر بمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري،وانتهت الأزمة باحتفاظ الأهلى بلاعبيه الدوليين وهو ما أثر سلباً على المنتخب المصري الذي سقط بثلاثية أمام نسور قرطاج.