شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يحسم «ديربي» وينتظر آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر

نجح اتحاد كلباء في بلوغ ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لمقابلة الشارقة في «ديربي» شرقاوي جديد، بالفوز الكبير الذي انتزعه من جاره خورفكان 5-1 في «ديربي» الساحل الشرقي الذي جمع الفريقين على ملعب كلباء في إياب الدورالأول، علماً أن لقاء الذهاب أسفر عن التعادل 1-1.

لم يجابه الفريق الكلباوي مشقة كبيرة في حسم بطاقة التأهل وتأكيد التفوق عبر الأداء الجيد وفرض سيطرته وأسلوبه على المباراة منذ صافرة البداية ساعده المظهر المتواضع الذي كان عليه منافسه خورفكان الذي بدأ اللقاء بروح انهزامية وخطوط متباعدة وثغرات عديدة في المنظومة الدفاعية استغلها «النمور» بشكل جيد وأمطروا مرمى الحارس أحمد محمود ديدا بخماسية تبادل في احرازها البرازيلي لياندرو سباداسيو ثلاثة أهداف (هاتريك) جعلته منافساً بقوة على صدارة الهدافين، والإيطالي دانيل بيسا هدفين أحدهما من ركلة جزاء، فيما سجل البرازيلي تياغو هدف خورفكان الوحيد من ركلة جزاء.

وأكد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، أن فرحة جمهور النمور بالفوز الكبير والتأهل مستحقة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعبون وبرهنوا خلاله عن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الفريق الكلباوي، وأشاد مجيدي بردة الفعل القوية لفريقه عقب تسجيل خورفكان هدفه الوحيد مع انطلاقة الشوط الثاني بعد أن دانت السيطرة الكاملة لكلباء طوال ال45 دقيقة الأولى، والجميع كانوا في الموعد وعلى قدر التحدي والمسؤولية، وتحقيق التأهل.

في الجانب الآخر عزا عبد العزيز العنبري الذي ظهر متأثراً بالخسارة الثقيلة التي مني بها فريقه والخروج المبكر من المسابقة، إلى فقدان التركيز عند بعض لاعبيه لاسيما في الشوط الأول، وقال: حاولنا العودة للمباراة في النصف الثاني وسنحت لنا أكثر من فرصة لم نوفق في استغلالها بالشكل المطلوب بعكس المنافس الذي نجح في استغلال كل الفرص واستحق الفوز وبطاقة التأهل.