شكرا لقرائتكم خبر عن ميلوش يكره الخسارة.. وفيفياني وقع في حب فريقه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تأهل فريق الوصل إلى الدور ربع النهائي بعدما عاد من ملعب حمدان بن راشد بالتعادل المثير مع حتا 3-3 في مباراة كاد خلالها الفريق الأصفر أن يتذوق طعم الخسارة الأولى هذا الموسم، علماً أنه خاض اللقاء مرتاحاً بعدما كان فاز ذهاباً 7-صفر.

وحرم الفريق الأصفر أصحاب الأرض من فوزهم الأول هذا الموسم، والأول تحت قيادة المدير الفني الإيطالي فيفياني الذي نجح في وضع بصمة ولمسة تكتيكية على أداء «الإعصار» الذي أحرج الوصل في بعض فترات اللقاء.

وشهدت المباراة غياب لاعبي الوصل الدوليين، بعدما فضل المدرب ميلوش إراحتهم، قبل أن يزح بهم في نصف الساعة الأخير، بعدما لمس حجم التراجع الذي أصاب الفريق بعدما دخل الارتياح عقل اللاعبين.

أما حتا، فقد شهدت تشكيلته تواجد الألماني ميركل الذي أعاد النادي قيده وفق رؤية المدرب الذي كان يبحث عن التوازن في تشكيلته بناء على ما اتضح من ضعف في الشق الدفاعي في المباريات الثلاث الأولى التي لعبها في حقبة المدير الفني الصربي ماركوف.

واعترف ميلوش أن المباراة شهدت الكثير من اللعب على الجزئيات، حيث فرض فريقه الأفضلية في النصف الأول، لينجح في تسجيل هدفين، قبل أن يمنى بهدف من ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول.

ومضى يقول: كرة القدم دائماً ما تعاقبك عندما تهدر الفرص، كان يجب أن نتقدم 3-1، لكن تحولت اللعبة إلى 2-2.

وختم قائلاً: أنا سعيد بالتعادل، وبالحفاظ على سجل الفريق دون خسارة التي لا أحبها، كما أن هذه المباراة أظهرت لنا بعض الحقائق عن وجود عيوب وثغرات يجب أن نعمل على تلافيها وتطويرها حتى يبقى الفريق يسير على سكة النجاح.

أما الإيطالي فيفياني مدرب حتا العائد إلى ملاعبنا، فقد بدا سعيداً مع بعض المرارة بسبب الوداع.

وقال: لقد شهدت اليوم ردة فعل من اللاعبين، ولا بد من شكرهم على ما قدموه، خاصة أن اللعب والعودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين ليس أمراً سهلاً، وأداء اليوم، يدفعني إلى السعادة بردة فعل اللاعبين، وبالروح التي قدموها.

وعن قرار إعادة قيد الألماني ميركل في قائمة الفريق أوضح المدرب فيفياني قائلاً: مسؤوليتي كمدرب البحث عن أفضل الخيارات بالنسبة إلى الفريق، لذلك تم اتخاذ قرار إعادة قيد ميركل من أجل ضمان توفير التوازن الذي أبحث عنه.

وختم قائلاً: الفريق كان يحتاج إلى هذه الثقة بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها ذهاباً.