شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع منتصف الأسبوع الجارى لحسم تشكيل منتخبات الناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة اجتماعه الشهري منتصف هذا الأسبوع لحسم عدد من الملفات العالقة، أهمها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

وفي هذا الشأن، كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن السبب في تشكيل أجهزة فنية لجميع منتخبات الشباب والناشئين، موضحًا أن الاتحاد يعتزم تشكيل منتخبات لمواليد 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 في الفترة المقبلة.

وقال إمام إن الهدف من تشكيل هذه المنتخبات هو توفير وقت مناسب لإكساب كل جيل الخبرات اللازمة والاحتكاك الكافي للمنافسات القارية والعالمية.

وأضاف الثعلب: "فيتوريا صاحب تصور تكوين منتخبات لجميع الفئات السنية، لأن السبب الرئيسي في إخفاق منتخب الشباب مع محمود جابر ومنتخب الناشئين مع محمد وهبة في وقت سابق هو رهبة اللاعبين من المنافسات الرسمية وعدم اكتساب الخبرة الكافية".

وواصل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة حاليًا: "تشكيل هذا الكم من المنتخبات سيكبد الاتحاد أعباء مالية كبيرة، لكن لا بد من التضحية بذلك من أجل مشروع تطوير الكرة المصرية، والاهتمام بقاعدة النشء والشباب".