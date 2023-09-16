شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستضيف بطولة شمال أفريقيا للشباب أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على استضافة بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 سنة الشهر المقبل.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعه الشهري منتصف هذا الأسبوع لحسم عدد من الملفات العالقة، أهمها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

وفي هذا الشأن، كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن السبب في تشكيل أجهزة فنية لجميع منتخبات الشباب والناشئين، موضحًا أن الاتحاد يعتزم تشكيل منتخبات لمواليد 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 في الفترة المقبلة.

وقال إمام إن الهدف من تشكيل هذه المنتخبات هو توفير وقت مناسب لإكساب كل جيل الخبرات اللازمة والاحتكاك الكافي للمنافسات القارية والعالمية.

وأضاف الثعلب: "فيتوريا صاحب تصور تكوين منتخبات لجميع الفئات السنية، لأن السبب الرئيسي في إخفاق منتخب الشباب مع محمود جابر ومنتخب الناشئين مع محمد وهبة في وقت سابق هو رهبة اللاعبين من المنافسات الرسمية وعدم اكتساب الخبرة الكافية".