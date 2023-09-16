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أخبار الزمالك اليوم السبت 16-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 16-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها خسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

بتروجت يحصل على توقيع لاعب الزمالك الشاب

حصل مسئولو نادى بتروجت على خدمات محمد خضرى، لاعب شباب الزمالك، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى.

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

تحل اليوم السبت الذكرى العاشرة لوفاة النجم إيمانويل كوارشى نجم الزمالك الأسبق، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2013 عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، كان كوارشي واحدًا من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين احترفوا في تاريخ ، كما أن لديه مكانة خاصة داخل قلوب عشاق الزمالك، حينما أنضم إلى القلعة البيضاء قادمًا من سيكوندي هاسكاس الغاني في صيف 1983 .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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