شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فرض حظر إعلامي على اللاعبين، بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي، من أجل زيادة حالة التركيز لدى اللاعبين قبل انطلاق منافسات الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى للدوري.

وتعود بعثة النادى الأهلى من السعودية في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أحرز زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد فى شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة، المدير الفنى لاتحاد العاصمة، فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى، حيث طلب من معاونيه ضرورة توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.