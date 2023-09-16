بطولة فرنسا: الدولي المغربي ابراهيم صلاح ينقذ رين من الخسارة

الرياص - اسماء السيد - باريس: أنقذ المهاجم الدولي المغربي ابراهيم صلاح فريقه رين من الخسارة أمام ضيفه ليل وأدرك له التعادل 2-2 السبت في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وضرب ليل بقوة وتقدم بهدفين لليني يورو (33) وبافود دياكيتي (62)، وقلص لورنز أسينيون الفارق (74)، قبل أن ينجح صلاح، بديل ديزيريه دويه (55)، في إدراك التعادل في الدقيقة 89.

وهو التعادل الرابع توالياً لرين هذا الموسم.

واستهل رين موسمه بقوة عندما أكرم وفادة ضيفه متز 5-1، لكن تعثر بعدها أمام لنس 1-1 ولوهافر 2-2 وبريست 0-0، قبل أن يتعادل اليوم مع ليل.

ورفع رين رصيده الى سبع نقاط في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف ليل الذي تعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة واحدة.

ويلعب لاحقا لنس مع متز.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات لوريان مع موناكو، وستراسبورغ مع مونبلييه، ورينس مع بريست، وكليرمون فيران مع نانت، ومرسيليا مع تولوز، وليون مع لوهافر.