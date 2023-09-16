شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وسجّل أهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).

وهي الخسارة الأولى ل"روخيبلانكوس" هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدما إلى المركز الخامس.

وقال حارس مرمى أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك "لقد دخلوا المباراة بقوة أكبر بكثير، وإذا لم تكن على المستوى نفسه، فمن المستحيل الفوز بأي مباراة".

وأضاف "لقد استحقوا الفوز، وعلينا أن نهنئهم وأن ننظر في المرآة. نعلم أنه يمكننا تقديم أكثر بكثير مما قدمناه اليوم".

وتابع "افتقرنا إلى كل شيء اليوم... لعبنا مباراة سيئة جداً وخسرنا 0-3 وهذا يؤلمنا كثيراً".

وخاض أتلتيكو مباراته الأولى في الدوري منذ ثلاثة أسابيع بعدما أرجئت مباراته أمام إشبيلية في المرحلة الرابعة بسبب سوء حالة الطقس، قبل ان يدخل الدوري في عطلة بسبب المباريات الدولية.

وجاءت الخسارة في توقيت سيء بالنسبة لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بمواجهة لاتسيو الإيطالي، وقبل ان يصطدم بجاره في العاصمة ريال مدريد في مواجهة الديربي الأسبوع المقبل.

وفاز اتلتيك بلباو على قادش بثلاثية نظيفة على ملعب سان ماميس.

وسجّل غوركا غوروسيتا (66) واسيير فيلاليبر (68) والغاني إيناكي ويليامس (90) الأهداف.

وتقدم اتلتيك بلباو مؤقتًا إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.