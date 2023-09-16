شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يذل جاره ميلان بخماسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فضَّ إنتر ميلان شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان عندما ألحق به خسارة مذلة 5-1 السبت في «ديربي الغضب» في ميلانو في المرحلة الرابعة، فيما واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش.

في المباراة الأولى على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو، كشّر إنتر ميلان عن أنيابه مبكراً موجهاً رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي تنازل عنه في العامين الأخيرين لصالح ميلان ونابولي.

وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع على التوالي وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة في هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، فيما مني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس.

وأكد رجال المدرب سيموني إنزاغي تفوقهم في الديربي في المواجهات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر 2-0 ذهاباً و1-0 إياباً، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي.

حسم إنتر نتيجة المباراة في شوطها الأول عندما تقدم بهدفين للاعب الوسط الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان اثر تمريرة من فيديريكو دي ماركو (5) والوافد الجديد الدولي الفرنسي ماركوس تورام اثر تمريرة من المدافع الهولندي دنزل دمفريس (38).

وقلص الدولي البرتغالي رافايل لياو الفارق مطلع الشوط الثاني عقب تمريرة من المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (57)، لكن إنتر ضرب بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف عبر مخيتاريان الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بعد كرة حاسمة من القائد الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (69) ولاعب وسط ميلان السابق الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (79 من ركلة جزاء)، والوافد الآخر المدافع الدولي دافيدي فراتيزي اثر تمريرة من نجم المباراة مخيتاريان (90+3).

ثنائية لفلاهوفيتش

وقاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1.

وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني (26)، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو (64).

وضرب يوفنتوس بقوة في بداية المباراة وافتتح التسجيل عبر فلاهوفيتش بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من مانويل لوكاتولي (10).

وعزز كييزا تقدم فريق «السيدة العجوز» بعد 16 دقيقة عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو وتابعها بيسراه داخل المرمى (26).

ونجح ألبرتو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث تمكن فلاهوفيتش من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الأمريكي ويستون ماكيني (67).

وهو الفوز الثاني توالياً ليوفنتوس والثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد فرفع رصيده إلى 10 نقاط.

في المقابل، مني لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر من فوزه على نابولي 2-1 السبت الماضي.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات كالياري مع أودينيزي، وفروزينوني مع ساسوولو، ومونتسا مع ليتشي، وفيورنتينا مع أتالانتا، وروما مع إمبولي، على أن تختتم الإثنين بمباراتي ساليرنيتانا مع تورينو، وفيرونا مع بولونيا.