شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرق في «العين إيفاليويشن» للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية انطلاق بطولة العين إيفاليويشن الفرقية للشطرنج «العين 2023» وذلك في إطار خطة إدارة النادي للتطوير الشامل.

ويشارك في البطولة 6 فرق هي «الزعيم» و«الملك» و«الفرسان» و«أصحاب السعادة» و«السماوي» و«العميد»، ويتكون كل فريق من 5 لاعبين، 4 منهم لاعبون أساسيون ولاعب احتياطي.

وستقام البطولة بالنظام السويسري من 5 جولات يتأهل بعدها الأوائل الأربعة إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ليصعد الفريقان الفائزان إلى نهائي البطولة.