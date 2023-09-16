شكرا لقرائتكم خبر عن فيرناندو يسجل أسرع هدف للجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تألق عبدالرحمن العامري حارس مرمى الجزيرة، وأهدى فريقه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بني ياس بركلات الترجيح 3-صفر.

ونجح الحارس الواعد في صد ركلتي جزاء من الثلاث التي نفذها لاعبو «السماوي»، بعدما انتهى الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1،كما انتهت مباراة الذهاب في الشامخة بالتعادل 2-2.

وفشل «السماوي» في استثمار فرصة التأهل للدور ربع النهائي بعدما قدم مباراة جيدة في الإياب وفرض التعادل على الجزيرة، ولكن الفريق لم يتعامل مع ركلات الجزاء بطريقة جيدة. وشهدت المباراة تسجيل الجزيرة أسرع هدف في تاريخ مبارياته بالبطولة، وهو من توقيع البرازيلي فيرناندو لوكاس في الثانية 73. من جانبه أشاد الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة بحارس المرمى عبدالرحمن العامري.

وقال: «كنا جيدين للغاية خلال ركلات الجزاء الترجيحية وحارسنا عبدالرحمن العامري تألق فيها فتصدى لاثنتين».

وعن المباراة قال: كنا جيدين في البداية وفيرناندو سجل هدف التقدم مبكراً بإجادة كبيرة من خارج المنطقة ولكننا سمحنا لبني ياس بتهديد مرمانا في أخر 20 دقيقة بسبب التمريرات المقطوعة وغياب الضغط.

وأشار دي بور إلى أن فهد الظنحاني حارس السماوي تألق في التصدي للفرص الكثيرة التي سنحت لفريقه في الفترة الأخيرة من الشوط الثاني.

وأوضح مدرب الجزيرة أنه لم يقلق خلال تنفيذ ضربات الجزاء لأن لاعبيه يجيدون أداءها وأنه يثق فيهم.

بدوره اعتذر السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس لجمهور السماوي عن عدم التأهل للدور ربع النهائي في البطولة وقال: قدمنا مباراة جيدة وأعتذر للجميع لأننا لعبنا بشكل جيد أمام فريق كبير وخسرنا بسبب ضربات الجزاء.

