شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي كأس الرابطة على موعد مع الإثارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

شهد الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي حصاداً تهديفياً مثيراً، بعدما تم تسجيل 52 هدفاً في 12 مباراة شهدها الدور الأول بمرحلتي الذهاب والإياب.

أسفرت مباريات الدور الأول عن تأهل كل من العين والنصر والوصل والجزيرة والوحدة واتحاد كلباء، لينضم السداسي إلى الشارقة وشباب الأهلي في الدور ربع النهائي.

وسيشهد الدور ربع النهائي لقاءات عاصفة، وديربيات ساخنة، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، والجزيرة مع جاره الوحدة في «ديربي» العاصمة.

وستنال مباراة النصر مع العين الكثير من الأضواء، في وقت ستحمل مباراة الشارقة مع كلباء تحدياً كبيراً لكتيبة المدرب الروماني كوزمين في رحلة الدفاع عن اللقب.

وشهدت مباريات الدور الأول من المسابقة، تسجيل نتائج كبيرة، كان أبرزها فوز الوصل على حتا ذهاباً (7- صفر)، بينما حقق العين فوزاً بالخمسة على البطائح ذهاباً في ملعب خالد بن محمد.

أما مباريات الإياب، فقد شهدت تسجيل 27 هدفاً، كانت فيها حصة الأسد من نصيب الوحدة الذي دك مرمى فريق الإمارات بخماسية نظيفة، في ليلة كتب فيها الأرجنتيني فاكوندو شهادة ميلاده كهداف متميز بتسجيل أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، ليعتلي صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

غابياديني

وشهدت مرحلة الإياب تألق لافت للإيطالي غابياديني مهاجم فريق النصر الذي سجل ثنائيته الأولى مع «العميد» هذا الموسم، ليرفع غلته في المسابقة إلى 3 أهداف، وليعبر بالفريق الأزرق إلى الدور ربع النهائي، وليسهم في تقليص حجم الضغوط التي يتعرض لها المدرب الصربي غوران الذي عمد إلى علاج السلبيات التي وضحت في أول 3 مواجهات لعبها، قبل موقعة ملعب آل مكتوم أمام فريقه السابق. وفي الوقت الذي خيم الغموض على ما ستؤول إليه مباراة اتحاد كلباء وخورفكان، فقد كانت المباراة أقرب إلى جسر سهل العبور بالنسبة إلى «النمور» الذي حقق فوزاً كبيراً 5-1، ليسترد الفريق الأصفر والأسود الثقة قبل العودة إلى مسرح الدوري من جديد.

واحتاج رجال المدرب الإيراني فرهاد مجيدي إلى ليلة ساحرة من البرازيلي لياندرو سباداسيو الذي سجل «هاتريك» ليمنح الفريق بطاقة التأهل، ويعيد البسمة إلى وجه المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، وليترك أكثر من علامة استفهام حول أداء «نسور الخور».

ركلات الترجيح

في الوقت الذي حسمت مباريات الدور الأول بسهولة، كانت وحدها قمة الجزيرة مع بني ياس ترفض أن تكشف هوية الفائز منها، بعدما سيطر التعادل على اللقاء (2-2 ذهابا)، و(1-1 إياباً)، لتقول ركلات الترجيح كلمتها، والتي ضحكت ل«فخر العاصمة» في مباراة شارك فيها علي مبخوت، وصام فيها عن التسجيل، في حين تألق الحارس عبد الرحمن العامري.