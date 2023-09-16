الرئيس الهلالي الـ15 في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي رئيس نادي الهلال الأسبق وعضوه الذهبي الأمير خالد بن محمد بن عبدالله، أمس السبت. بعد مرض ألم به في الأشهر الأخيرة.

وستتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الأحد بجامع الأمير تركي بن عبد الله وسط مدينة الرياض، وسيتم دفنه بمقبرة العود.

‏ويعد الأمير خالد بن محمد -رحمه الله- الرئيس الـ 15 في تاريخ رؤساء الهلال الـ 30، وتاسع الأسماء الإدارية التي تتولى رئاسة النادي منذ تأسيسه 1957، واستطاع أن يقود فريق الهلال الكروي الأول لتحقيق أول بطولة عربية وهي كأس أبطال العرب عام 1415هـ، والنسخة التي تليها 1416هـ، كما حقق الهلال تحت قيادته بطولة كأس ولي العهد عام 1995، بعد الفوز على الرياض بالنهائي بهدف دون رد.

كما توج الهلال إبان فترة تكليف الأمير خالد بن محمد بلقب الدوري السعودي السابع في تاريخه والذي جاء وقتها بعد غياب 6 سنوات.

وكعادة رؤساء الهلال الذين يتولون رئاسته لا يغادرون مقاعدهم إلا بتحقيق بطولات كروية إذ سجلت فترته تحقيق الفريق 4 بطولات هي كأس العرب للأندية أبطال الدوري عام 1415هـ وكأس ولي العهد 1415هـ وكأس الاتحاد السعودي 1416هـ وكأس العرب للأندية أبطال الدوري عام 1416هـ.

وبرز الأمير الراحل في الساحة الرياضية إبان استضافة نادي الهلال بطولة الأندية الخليجية في 1986 والتي حقق الفريق بطولتها للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد تولي العمل الإداري على صعيد الفريق الكروي الأول، وأسهم الأمير خالد بن محمد في دعم مسيرة النادي الرياضية على كافة الأصعدة من خلال الدعم المتواصل لكافة ألعاب النادي، إلى جانب لعب القرارات المؤثرة في تحديد مسار الكثير من الجوانب الهامة في النادي، فضلا عن دعمه المالي الكبير للعديد من الصفقات الكروية المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الاستقطابات الأخرى في ألعاب النادي المختلفة، كما له أياد كبيرة على عدد من الرياضيين واللاعبين في نادي الهلال وخارجه.

سجلت فترته الرئاسية تحقيق الهلال 4 بطولات:

كأس العرب للأندية أبطال الدوري عام 1415هـ .

كأس ولي العهد 1415هـ .

كأس الاتحاد السعودي 1416هـ .

كأس العرب للأندية أبطال الدوري عام 1416هـ .

الأمير خالد بن محمد مع الهلال: