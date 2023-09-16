تتويج الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلا في لجنة المسؤولية الاجتماعية، ومن خلال حفل يقام بمدينة الرياض مساء اليوم، النقاب عن الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية في نسختها الخامسة للموسم الرياضي 2022 - 2023، والتي أعلن عنها مطلع الموسم الرياضي الماضي.

وأوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر أن هذه الجائزة تأتي دعما لتحفيز الأندية للمضي في جعل المسؤولية الاجتماعية عنصرا رئيسيا ضمن استراتيجياتها وخططها.

ويبلغ مجموع الجوائز مليونا ونصف المليون ريال، يفوز بها 5 أندية حققت التقييم الأعلى استنادا للمعايير الخاصة بها؛ ومنها الفكرة الإبداعية في المبادرة واكتمال التنفيذ وعمق التأثير على شريحة المستفيدين واستدامة المنفعة.

وعلى هامش حفل الجائزة سوف تقام جلسة حوارية بعنوان «كرة القدم لتنمية المجتمع» بحضور متحدثين من أصحاب الخبرة والاختصاص في مسارات ذات صلة بمجال المسؤولية الاجتماعية من داخل المملكة وخارجها، وسيتم التركيز خلال هذه الجلسة على التعريف بأدوار بعض الجهات والفرص المتاحة لإقامة الشراكات بين الأندية مع تلك الجهات؛ بما يعود بالنفع ويحقق الأثر العميق على الجماهير والمجتمع.