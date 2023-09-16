اختتام منافسات بطولة المملكة للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 15 عاما للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والأبيه)، التي أقيمت في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 130 لاعبا.

وتوج محمد بوعلي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في البطولة؛ حيث حقق راكان الغنام (النصر) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحل ثانيًا أويس حلواني (الأهلي)، وجاء في المركز الثالث عبدالكريم الونيس (النصر).

وفي منافسات سلاح السايبر، سيطر لاعبو الهدى على الميداليات الثلاث حيث انتزع محمد داوود الميدالية الذهبية، وجاء علي العماني ثانيا، وحل وحيد أوحيد في المركز الثالث.

فيما حقق نور المسكين (الهدى) الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وحل زميله أمين آل سهو ثانيا، وجاء عمر حسام الدين (الهلال) ثالثا.