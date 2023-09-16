شكرا لقرائتكم خبر صحف العالم: الهلال ونيمار .. يدشنان قصتهما الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم نجم نادي الهلال الجديد، البرازيلي نيمار جونيور، في انتصار فريقه الساحق على ضيفه الرياض بنتيجة (6-1)، الجمعة 15 سبتمبر، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي.

ورغم دخوله عند الدقيقة الـ(63)، في أول مشاركة رسمية له مع الهلال، نثر نيمار سحره الكروي سريعا، وشارك بعد 5 دقائق ببراعة في هدف «الزعيم» الثالث الذي أحرزه ناصر الدوسري، بعد تمريرة مُتقنة من نيمار انفرد على إثرها مواطنه البرازيلي مالكوم، ثم ارتدت الكرة من الحارس مارتن كامبانيا، ليضعها الدوسري بسهولة في مرمى الرياض.

وعند الدقيقة الـ(83)، صنع نيمار أول أهدافه مع أزرق العاصمة، عقب تمريرة بينية إلى مالكوم، سددها الأخير بيسراه في شباك الضيوف، وبعد 4 دقائق، أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس من علامة الجزاء.

وعند الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل الدوسري هدفه الثاني والسادس لفريقه، بعد تصويبة قوية من نيمار، تصدى لها كامابانيا، وعادت إلى الدوسري الذي وضعها في المرمى، وقبل نهاية اللقاء، أحرز علي الزقعان هدف حفظ ماء الوجه للرياض.

إلى ذلك، علق السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، على الظهور الأول لنيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، في مسابقة دوري «روشن».

وحرص لودوفيك بوي على تهنئة نادي الهلال بالفوز، ونيمار بظهوره الأول، إذ كتب عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، باللغة العربية: «من باريس إلى الرياض...ألف مبرووووك يا نيمار وكبير آسيا».

من جهة أخرى، تناولت الصحف العالمية مشاركة نيمار الأولى مع الهلال، مشيرة إلى أن البرازيلي المميز للغاية أحدث ثورة في المباراة بدخوله في الدقيقة الـ64، وأسهم في تسجيل 3 أهداف.

أبرز ما تناولته الصحف العالمية