شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يراقب صلاح باشا بعد انضمامه لفاركو بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عينه على صلاح باشا، لاعب فاركو المنضم حديثا للدوري المصري، بعد رحلة احتراف في الدوري الإيطالي مع أودينيزي.

ولم يتسن لميكالي ومعاونيه تقييم اللاعب بسبب قلة مشاركاته، أو مشاركاته في الدرجات الأدنى، لكن انضمامه للدورى المصري سيسهل على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى مراقبة اللاعب، الذى انضم لمنتخب الشباب في وقت سابق وسجل مشاركة مميزة في بطولة العرب الأخيرة للشباب بالسعودية.

وتعاقد مجلس إدارة نادي فاركو الرياضي، برئاسة عز الدين ياشار حلمي، مع مهاجم منتخب مصر للشباب ونادي أودينيزي الإيطالي السابق صلاح باشا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وتعد صفقة صلاح باشا هي الأولى لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

ويعتبر صلاح باشا صاحب الـ20 عامًا من اللاعبين المميزين، الذي يعد إضافة قوية لخط هجوم نادي فاركو هذا الموسم 2023 /2024.