شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اجتماع اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول واللاعبين؛ لحثهم على بذل كل جهد لإسعاد جماهير الإسماعيلي في كل مكان.

وأكد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه باللاعبين، حرصه الشديد على توفير كافة أوجه الاستقرار للفريق في المرحلة المقبلة، معربين عن كامل ثقتهم في الجيل الحالي في تحقيق الأفضل للنادي الإسماعيلي، في ظل تكاتف جماهير ومحبي وعشاق الإسماعيلي خلف فريقه في الموسم القادم.

وأصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويحظى عماد حمدى بثقة الجهاز الفني، بقيادة إيهاب جلال، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأصفر وينال دعم زملائه.

وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.

ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.