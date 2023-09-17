شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 9 / 2023، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها خسارة الزمالك بثنائية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى الكونفدرالية وفوز على فرج ببطولة قطر الدولية للإسكواش.

الزمالك يخسر بثنائية من أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

خسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

الأهلى يفتقد جهود محمود كهربا 6 مباريات فى الدورى بداية من لقاء المصرى

يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 4 أكتوبر المقبل موعداً لمباراة الأهلى وإنبى فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

يتحرك مسئولو نادى إنبى لإنهاء الأزمة الطارئة التى حدثت مع تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد انضمام زياد طارق لاعب الأهلى للفريق وأدى الأمر لغضب المدير الفني وتهديده بالرحيل عن قيادة الفريق البترولى.

توج المصري على فرج، المصنف الأول عالميا بلقب بططولة قطر الدولية للإسكواش، التى أقيمت بالدوحة فى الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر الجاري، بعد التغلب على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3 / 1، فى نهائي البطولة الذي أقيم اليوم السبت.

أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام فى العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي فى إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.