شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 9 / 2023، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها خسارة الزمالك بثنائية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى الكونفدرالية، وفوز على فرج ببطولة قطر الدولية للاسكواش.

أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام فى العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي فى إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.

الزمالك يخسر بثنائية من أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

خسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

ما زال استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من مباراة السوبر الأفريقي أمس، الجمعة، التي خسرها الأحمر بهدف نظيف يُمثل علامات استفهام كبيرة بين جماهير الأهلي خاصة أن عبد القادر من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية التي يرى قطاع كبير من جمهور الأهلي أن الفريق كان بحاجة له أمس.

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 4 أكتوبر المقبل موعداً لمباراة الأهلى وإنبى فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023، وتقام المباراة فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

يتحرك مسئولو نادى إنبى لإنهاء الأزمة الطارئة التى حدثت مع تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد انضمام زياد طارق لاعب الأهلى للفريق وأدى الأمر لغضب المدير الفني وتهديده بالرحيل عن قيادة الفريق البترولى.

رفضت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والتى تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 43- 16، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

توج المصري على فرج، المصنف الأول عالميا بلقب بططولة قطر الدولية للإسكواش، التى أقيمت بالدوحة فى الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر الجاري، بعد التغلب على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3 / 1، فى نهائي البطولة الذي أقيم اليوم السبت.