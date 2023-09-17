بطولة إسبانيا: فالنسيا يقسو على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

الرياص - اسماء السيد - فالنسيا (إسبانيا): ألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم السبت.

وسجّل أهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).

وهي الخسارة الاولى لـ"روخيبلانكوس" هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع الى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدما الى المركز الخامس.

وقال حارس مرمى اتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك "لقد دخلوا المباراة بقوة أكبر بكثير، وإذا لم تكن على المستوى نفسه، فمن المستحيل الفوز بأي مباراة".

وأضاف "لقد استحقوا الفوز، وعلينا أن نهنئهم وأن ننظر في المرآة. نعلم أنه يمكننا تقديم أكثر بكثير مما قدمناه اليوم".

وتابع "افتقرنا إلى كل شيء اليوم... لعبنا مباراة سيئة جدا وخسرنا 0-3 وهذا يؤلمنا كثيرا".

وخاض اتلتيكو مباراته الاولى في الدوري منذ ثلاثة أسابيع بعدما أرجئت مباراته امام اشبيلية في المرحلة الرابعة بسبب سوء حالة الطقس، قبل ان يدخل الدوري في عطلة بسبب المباريات الدولية.

وجاءت الخسارة في توقيت سيء بالنسبة لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بمواجهة لاتسيو الايطالي، وقبل ان يصطدم بجاره في العاصمة ريال مدريد في مواجهة الدربي الاسبوع المقبل.

وفاز اتلتيك بلباو على قادش بثلاثية نظيفة على ملعب سان ماميس.

وسجّل غوركا غوروسيتا (66) واسيير فيلاليبر (68) والغاني إيناكي ويليامس (90) الاهداف.

وتقدم اتلتيك بلباو مؤقتًا الى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويلعب لاحقا سلتا فيغو مع ريال مايوركا، وبرشلونة حامل اللقب مع ريال بيتيس.