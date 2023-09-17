الدوري الإيطالي - إنتر يكتسح ميلان وينفرد بالصدارة ويوفنتوس يواصل صحوته



فضَّ إنتر ميلان شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان، عندما ألحق به خسارة كبيرة 5-1، اليوم السبت، في "دربي الغضب" في ميلانو بالجولة الرابعة، في حين واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش.



في المباراة الأولى على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، كشّر إنتر ميلان عن أنيابه مبكرا موجها رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي خسره العامين الأخيرين لصالح ميلان ونابولي.



وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع تواليا، وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة هذا الموسم رافعا رصيده إلى 12 نقطة، بينما مني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس.



وأكد رجال المدرب سيموني إنزاغي تفوقهم في الدربي في المواجهات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر 2-0 ذهابا و1-0 إيابا، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.



حسم إنتر نتيجة المباراة في شوطها الأول عندما تقدم بهدفين للاعب الوسط الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان إثر تمريرة من فيديريكو دي ماركو (الدقيقة 5) والوافد الجديد الدولي الفرنسي ماركوس تورام إثر تمريرة من المدافع الهولندي دنزل دمفريس (الدقيقة 38).



وقلص الدولي البرتغالي رافايل لياو الفارق مطلع الشوط الثاني عقب تمريرة من المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (الدقيقة 57)، لكن إنتر ضرب بقوة بتسجيله 3 أهداف عبر مخيتاريان الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بعد كرة حاسمة من القائد الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (الدقيقة 69) ولاعب وسط ميلان السابق الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (الدقيقة 79 من ركلة جزاء)، والوافد الآخر المدافع الدولي دافيدي فراتيزي إثر تمريرة من نجم المباراة مخيتاريان (الدقيقة 90+3).



ثنائية لفلاهوفيتش

وفي المباراة الأخرى، قاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1.



وضرب يوفنتوس بقوة في بداية المباراة، فافتتح التسجيل عبر فلاهوفيتش بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من مانويل لوكاتولي (الدقيقة 10).



وعزز كييزا تقدم فريق "السيدة العجوز" بعد الهدف الأول بـ16 دقيقة، عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو وتابعها بيسراه داخل المرمى.



ونجح ألبرتو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا (الدقيقة 64)، لكن فرحته لم تدم سوى 3 دقائق، إذ تمكن فلاهوفيتش من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الأميركي ويستون ماكيني.



وهذا هو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس والثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد.



(فرانس برس)