بطولة إيطاليا: إنتر يُذل جاره ميلان وينفرد بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - روما: فضَّ إنتر ميلان شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان عندما ألحق به خسارة مذلة 5 1 السبت في "دربي الغضب" في ميلانو في المرحلة الرابعة، فيما واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3 1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأفلت نابولي حامل اللقب من خسارة ثانية تواليا وانتزع تعادلا صعبا من مضيفه جنوى 2 2.

في المباراة الاولى على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، كشّر إنتر ميلان عن أنيابه مبكرا موجها رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي تنازل عنه في العامين الاخيرين لصالح ميلان ونابولي.

العلامة الكاملة

وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع تواليا وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة في هذا الموسم رافعا رصيده الى 12 نقطة، فيما مني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس.

وأكد رجال المدرب سيموني إنزاغي تفوقهم في الدربي في المواجهات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر 2 0 ذهاباً و1 0 إياباً، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولم يسبق لإنتر في تاريخ دربي ميلانو (238 دربي) أن فاز بخمس مواجهات متتالية، في جميع المسابقات، ضد ميلان.

وسبق لميلان أن مني بخسارة مذلة بالنتيجة ذاتها وفي الدوري أيضا في آذار/مارس 1974.

وحسم إنتر نتيجة المباراة في شوطها الاول عندما تقدم بهدفين للاعب الوسط الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان اثر تمريرة من فيديريكو دي ماركو (5) والوافد الجديد الدولي الفرنسي ماركوس تورام اثر تمريرة من المدافع الهولندي دنزل دمفريس (38).

البرتغالي لياو

وقلص الدولي البرتغالي رافايل لياو الفارق مطلع الشوط الثاني عقب تمريرة من المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (57)، لكن إنتر ضرب بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف عبر مخيتاريان الذي سجل هدفه الشخصي الثاني بعد كرة حاسمة من القائد الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (69) ولاعب وسط ميلان السابق الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (79 من ركلة جزاء)، والوافد الآخر المدافع الدولي دافيدي فراتيزي اثر تمريرة من نجم المباراة مخيتاريان (90+3).

وقال مخيتاريان في تصريح لمنصة "دازون" للبث التدفقي "لقد بدأنا هذا الموسم بطريقة لا تصدق ونريد الاستمرار. كلنا هنا من أجل نفس الهدف، وهو الفوز باللقب العشرين في تاريخ النادي وبالتالي النجمة الثانية على قميصه".

في المقابل، قال مدرب ميلان ستيفانو بيولي "كنا في أجواء المباراة حتى استقبلنا الهدف الثالث. يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، لكن إنتر كان يتفوق علينا بشكل واضح".

ثنائية لفلاهوفيتش

قاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته وانتزاع الصدارة مؤقتا بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3 1.

وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني (26)، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو (64).

وضرب يوفنتوس بقوة في بداية المباراة وافتتح التسجيل عبر فلاهوفيتش بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من مانويل لوكاتولي (10).

وعزز كييزا تقدم فريق "السيدة العجوز" بعد 16 دقيقة عندما تلقى كرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو وتابعها بيسراه داخل المرمى (26).

ونجح ألبرتو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الياباني دايتشي كامادا (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث تمكن فلاهوفيتش من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الأميركي ويستون ماكيني (67).

وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس والثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد فانتزع الصدارة مؤقتا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام قطبي ميلانو، إنتر وميلان اللذين يلتقيان في قمة نارية لاحقا.

في المقابل، مني لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر من فوزه على نابولي 2 1 السبت الماضي.

وفي الثالثة، واصل نابولي عروضه المتذبذبة وأفلت من خسارة ثانية بعد الاولى امام ضيفه لاتسيو 1 2.

وتقدم جنوى في الدقيقة 40 عبر ماتيا باني، وأضاف ماتيو ريتيغي الثاني مطلع الشوط الثاني (56).

وقلص نابولي الفارق بواسطة جانلوكا راسبادوري (76)، قبل أن يدرك ماتيو بوليتانو التعادل (84).

وارتقى نابولي الى المركز الخامس مؤقتا برصيد سبع نقاط مقابل اربع نقاط لجنوى الثاني عشر.