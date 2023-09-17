الامارات | الإعلان عن بطولة العين إيفاليويشن الفرقية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية هشام الطاهر عن إطلاق بطولة «العين إيفاليويشن» الفرقية للشطرنج ضمن خطة إدارة النادي للتطوير الشامل. وتقام البطولة بالنظام السويسري من خمس جولات يتأهل بعدها الأوائل الأربعة إلى الدور نصف النهائي، إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ليصعد الفريقان الفائزان إلى نهائي البطولة. ويشارك في البطولة ستة فرق هي: «الزعيم» و«الملك» و«الفرسان» و«أصحاب السعادة» و«السماوي» و«العميد»، ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين، أربعة منهم لاعبون أساسيون ولاعب احتياطي.

وستتم المنافسة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي بنظام الشطرنج السريع، حيث يُمنح اللاعبون 25 دقيقة مع إضافة 10 ثوانٍ لكل حركة.