الامارات | الشارقة يهاجم السد بالعملاق ماريغا.. وعروض جديدة لسفر الجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّف فريق كرة القدم استعداداته للقاء مضيفه السد القطري غداً في الدوحة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، في افتتاح مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية، إذ يجهز «الملك» لمفاجأة السد في عقر داره بقوة هجومية ضاربة يقودها مهاجم الهلال السعودي السابق المالي موسى ماريغا، الذي سيظهر للمرة الأولى رسمياً مع الشارقة، إلى جانب البرازيلي كايو لوكاس والغيني عثمان كامارا، والتونسي فراس بالعربي.

وقام الجهاز الفني للفريق الشرقاوي بخطوات عدة من أجل تجهيز الفريق للمواجهة الصعبة، من بينها التدريبات اليومية على ملعبه، وخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق العربي انتهت بفوز كبير للشارقة 9-1 سجله تيغالي وفراس بالعربي (هدفان لكل منهما)، وعثمان كامارا (هاتريك)، وكايو لوكاس وخالد باوزير.

وعلى الرغم من أن الشارقة يفتقد في هذه المباراة لقائده المدافع شاهين عبدالرحمن (المصاب)، فإن المدرب كوزمين يجهز أكثر من لاعب لتعويضه بالاعتماد على عبدالله غانم، واليوناني مانولاس والحسن صالح، وخالد الظنحاني وماركوس مليوني.

وحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة كوزمين معالجة الثغرات الدفاعية التي تسببت في الخسارة أمام الوصل 1-3 في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

من جهة أخرى، كشف الشارقة عبر حسابه في منصة «إكس»، عن عروض جديدة لسفر جمهوره إلى الدوحة. وقال: «نظراً للإقبال الكبير وتلبية لرغبة الأوفياء، يسرنا الإعلان عن توفير عروض جديدة لجماهيرنا الراغبة في الوجود في الدوحة لمؤازرة الملك أمام السد، بالتعاون مع (طيران العربية) وزاجل للسياحة». وأضاف: «العروض الجديدة تتضمن رحلات طيران بمواعيد مرنة، وتشمل تذاكر السفر وحضور المباراة بمبلغ 400 درهم».