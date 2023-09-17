الامارات | 16 صفقة «إعارة» أبرمتها أندية المحترفين.. آخرها ألكاسير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت سبعة أندية في دوري أدنوك للمحترفين إلى نظام الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، الذي يغلق بابه في 21 سبتمبر الجاري، وأبرمت 16 من أصل 121 صفقة جديدة تم الإعلان عنها على منصّاتها الرسمية حتى أول من أمس، آخرها تعاقد نادي الإمارات مع الإسباني باكو ألكاسير معاراً من نادي الشارقة حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة أعادت للأذهان تألق ألكاسير برفقة زميله في السابق في نادي برشلونة أندريسا إنييستا الذي انضم، أخيراً، لكتيبة «الصقور».

وكان حتا العائد حديثاً لدوري الأضواء، الأكثر إبراما للصفقات بنظام الإعارة، بإجمالي سبعة تعاقدات، شملت كلاً من: حمدان العامري القادم من الجزيرة، وجاسم يعقوب من النصر، والكويتي شبيب الخالدي لاعب نادي كاظمة الكويتي، بجانب ثلاث صفقات من نادي شباب الأهلي: البرازيلي كايكي سواريز، واليمني خالد الأصبحي اللذان سيتم قيدهما في فئة (المقيم)، وسلطان البدواوي.

وعزز الإمارات صفوفه بضم ألكاسير إجمالي الصفقتين المبرمتين بنظام الإعارة، والتي سبقها الإمارات بالتعاقد مع الحارس سهيل المطوّع قادماً من الوصل، وليتخذ اتحاد كلباء وعجمان النهج ذاته في إبرام كل من الناديين لصفقتين بنظام الإعارة، بتعاقد «النمور» مع محمد اليماحي لاعب الجزيرة، والبرازيلي غوستافو سيلفا القادم من شباب الأهلي، وقابلها اتكال «البرتقالي» في تعاقداته على خدمات كل من البرازيلي جيانلوكا مونيز القادم من نادي الوحدة، وسيف راشد لاعب الشارقة.

واكتفت اندية الوحدة وخورفكان والنصر، بصفقة وحيدة بنظام الإعارة، بعد أن اتجهت بوصلة «العنابي» إلى الشباب السعودي بالتعاقد مع محترفه الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وقابلها إبرام خورفكان صفقة لاعب العين محمد سبيل، وآخرها وضع «العميد» ثقته بلاعب شباب الأهلي أحمد جشك.

وتخلّت نصف أندية دوري المحترفين، ممثلة في: البطائح والجزيرة والوصل وبني ياس وشباب الأهلي والشارقة والعين، عن ابرام أي صفقة بنظام «الإعارة» في تدعيم صفوفها بالصفقات الجديدة للموسم الكروي 2023-2024.

• 7 أندية في دوري أدنوك للمحترفين سلكت نظام الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.