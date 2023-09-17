الامارات | فوز الظفرة والعربي ودبا الحصن والعروبة في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الظفرة على الحمرية بثلاثية نظيفة، أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ليصبح رصيده أربع نقاط، بينما تجمد رصيد الحمرية عند ثلاث نقاط. وسجل للظفرة البرازيلي فارياس في الدقيقة الثانية، والإنجليزي أفوب (25)، وياسر عبدالله (68).

وتغلب العربي على «غلف إف سي» بهدفين نظيفين سجلهما الصربي جولاسيك (13)، والبرازيلي جونيور (48)، ليصبح رصيد العربي ست نقاط.

وفاز العروبة على مسافي 2-1، سجلهما البرازيلي فيرنانديز (87)، ومواطنه غابريل (88)، وسجل لمسافي عبدالله راشد (90+4)، ليصبح رصيد العروبة ست نقاط.

وهزم دبا الحصن نظيره «غلف يونايتد» بثلاثية نظيفة سجلها الإيطالي رضا حنيوي (24)، والبرازيليان ماركوس (64)، وجيلمار (74)، وأصبح رصيد دبا الحصن ثلاث نقاط.

وتتواصل المنافسات عند الساعة 17:35 من مساء اليوم بأربع مباريات، إذ يلتقي الذيد مع دبا الفجيرة، والتعاون مع مصفوت، وسيتي مع الرمس، و«يونايتد إف سي» مع الفجيرة.