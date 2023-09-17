الامارات | منتخب الجودو يختتم معسكر اليابان.. في طريقه إلى الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم منتخب الجودو معسكره التحضيري في اليابان الأربعاء المقبل، ويغادر منها إلى الصين للانضمام لوفد اللجنة الأولمبية الوطنية للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، والمقررة من 20 سبتمبر الجاري إلى الثامن من أكتوبر المقبل، حيث تقام منافسات الجودو من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويتطلع منتخب الجودو لتحقيق المزيد من الألقاب والنقاط التي تسهم في ترقية تصنيفه، لتعزيز نتائجه الإيجابية خلال الموسم الجاري في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية والتي تصب في نطاق استعداداته للاستحقاقات المقبلة. ويرأس البعثة ناصر التميمي، أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم كلاً من المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد، وثمانية لاعبين ولاعبات هم بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كيلوغراماً» وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كيلوغراماً»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كيلوغراماً»، وعبدالكريم علي «وزن تحت 73 كيلوغراماً»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كيلوغراماً»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كيلوغراماً»، وظافر آرام تحت «وزن 100 كيلوغرام»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كيلوغرام».

• أبطال الجودو يتطلعون لتحقيق مزيد من الألقاب والنقاط التي تسهم في ترقية تصنيفهم.