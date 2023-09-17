الامارات | العنبري يتحمّل مسؤولية خسارة خورفكان القاسية أمام كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمّل مدرب خورفكان، عبدالعزيز العنبري، نفسه مسؤولية خسارة فريقه القاسية أمام اتحاد كلباء 5-1، أول من أمس، ضمن كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وقال في تصريحات صحافية: «ودعنا هذه البطولة وسنركز في القادم بالدوري وأتحمّل مسؤولية هذه الخسارة والنتيجة صعبة على الفريق، وغلى الرغم من ذلك أقول إن الفريق لم يظهر بالشكل السيئ بعد أن أتيحت لنا بعض الفرص، لكننا لم نوفق بها، بينما سجل اتحاد كلباء من معظم الفرص التي أتيحت له، وخلال الفترة المقبلة سيكون التغيير في كثير من الأمور، وثقتي باللاعبين كبيرة وأنا متفائل لذلك».

من جهته، عبّر مدرب كلباء، الإيراني فرهاد مجيدي، عن سعادته للفوز والانتقال إلى الدور ثمن النهائي، وقال: «إن الفريق استثمر كل الفرص الهجومية التي سنحت للفريق»، مؤكداً أن ذلك هو الفرق بين مباراتي الذهاب والإياب، داعياً لاعبيه ليكونوا جاهزين لمواجهة الجزيرة في بطولة الدوري.