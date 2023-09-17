شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود من السعودية اليوم بعد خسارة لقب السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادى الاهلى من السعودية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما هز القائد زين الدين بلعيد شباك الأهلي من ضربة جزاء فى الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

في سياق آخر، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن أداء فريقه الهجومي في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري لم يكن أقوى بشكل يمنح الفريق التفوق في اللقاء، متمنيا أن يظهر فريقه بشكل جيد في بداية الدوري المصري.

وقال كولر، "تسببنا في ركلة جزاء بسبب تأخر مروان عطية في قراره في جزء من الثانية، ولم أر في حياتي اتاحة فرصة في احتساب ركلة جزاء".

وأضاف كولر، "تمكننا من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن لم يشارك في مباراة السوبر بسبب وجود أزمة في القيد، وطالما جاءت فرصة للمهاجم لابد أن نحرز منها أهداف وكنا أقوى هجوم بهذه المجموعة من اللاعبين، ومتأكد أننا سنصل إلى نفس المستوى الذي كنا عليه ولكن البداية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا".

أوضح كولر: "ينتابنا الحزن بسبب الهزيمة وخسارة لقب في بداية الموسم، ولكن قد تكون شيئا مفيدا لتكون سببا في استفاقة الفريق وكان من الممكن حدوث حالة من التعالي ويعد هذا الهدف بمثابة قلم لنستفيق ونعمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وسيكون الموضوع اصعب وبحاجة إلى جهد مضاعف في الموسم الماضي".

وتابع، "سأبدأ التدخل بشكل عنيف وان الأمور لا تسير لوحدها ولكن ببذل الجهاد والعرق، مشيرا إلى أن: "تأخر التغييرات ليست لها علاقة بالخسارة ولا يضمن أحد أن لو كنت أجريت تغييرات مبكرة سأفوز بالمباراة، واليوم كانت قوتنا في الناحية اليمنى أكثر من اليسرى ولا نعتمد على جبهة واحدة".

وعن مشاركة الصفقات الجديدة بشكل أساسي في السوبر الإفريقي، أكد: "اللاعبين الجدد قدموا مستوى جيد للغاية في الشوط الأول، حيث أن رضا صنع خطورة في أكثر من فرصة وإمام عاشور ظهر بشكل جيد، ولكن لم يحصلوا على السرعة الخاصة بنا أو يدخلوا الرتم الخاص بنا ومع الوقت سينسجموا مع الفريق خاصة إمام عاشور العائد من الإصابة بعد غياب طويل قرابة 4 شهور".