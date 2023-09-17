شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي مطار القاهرة عائدة من السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في مباراة السوبر الأفريقي، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في افتتاحية الدوري المصري.

وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أحرز زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد فى شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة، المدير الفنى لاتحاد العاصمة، فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى، حيث طلب من معاونيه ضرورة توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.