شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباراة أرتاسولار الجيبوتى، التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز فى الدوري والقناة الناقلة

يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك يبدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

وجاء مواعيد مباريات الزمالك كالتالى :

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز في الساعة "7 " مساء يوم الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.

الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون في الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء يوم السبت 21 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر على استاد المقاولون العرب.

الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .

الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.

الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.

الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.

الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل

الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.

الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.

الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.

الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.