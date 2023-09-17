شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائيات المصارعة الحرة ببطولة العالم فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الدورى النهائي من المصارعة الحرة فى بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى، ووفقا لقرعة البطولة، التقى أمس، السبت، عمرو رضا مع لاعب المكسيك، بينما التقى ضياء جودة أمام منافسه الإسبانى.

ومن المقرر أن يخوض لاعبا المنتخب جمال عبد الناصر ومصطفى جبر منافساتهما غدا الاثنين.

وكان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية التي تضم كلا من، هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب، عبد اللطيف منيع، محمد جبر، ومحمد إبراهيم كيشو.

وتعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيا.