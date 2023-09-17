شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق مودرن فيوتشر رحلته الأفريقية اليوم، الأحد، مع فريق سينجيدا التنزاني فى ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا التنزانى فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

الموسم الثانى لفيوتشر بالكونفدرالية

ويخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الافريقية

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني في المركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقية.

قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة بطل تنزانيا

تضم قائمة فيوتشر لمباراة سينجيدا 24 لاعباً على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – أحمد يحيى – محمد طارق.

الدفاع: باسم علي – جوناثان نجويم – علي الفيل – محمد عبد السلام – خالد رضا – محمود رزق – محمد ربيعة – طارق طه – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: غنام محمد – محمد نصير – عمر عبد الفتاح – أيمن الصفاقسي – محمد محمود – باباتوندي بيلو – علي زعزع – ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن – عبد الكبير الوادي – محمد فاروق.