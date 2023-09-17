شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق بيراميدز، بقيادة البرتغالى باتشيكو، لتجنب أى مفاجآت في أول مباراة فى تاريخ الفريق بدوري أبطال أفريقيا، حينما يحل ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" للبطولة.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى فى دوري الأبطال

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية صناعية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الرواندى

وحدد الاتحاد الأفريقي لإدارة مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

موعد مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الرواندى

وتقام مواجهة الإياب بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى تمام السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوى.