شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكورة القدم بنادي فيوتشر نظيره سيجندا بيج ستارز التنزاني فى الرابعة عصر اليوم، الأحد على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات دور 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_الموسم الثانى لفيوتشر فى الكونفدرالية

يخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

2_الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الأفريقية

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني بالمركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقيا.

3_قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة بطل تنزانيا

تضم قائمة فيوتشر لمباراة سينجيدا 24 لاعب علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – أحمد يحيى – محمد طارق.

الدفاع: باسم علي – جوناثان نجويم – علي الفيل – محمد عبد السلام – خالد رضا – محمود رزق – محمد ربيعة – طارق طه – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: غنام محمد – محمد نصير – عمر عبد الفتاح – أيمن الصفاقسي – محمد محمود – باباتوندي بيلو – علي زعزع – ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن – عبد الكبير الوادي – محمد فاروق

4_القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى، فهى الناقل الحصري والوحيد للبطولات الأفريقية.

5_استعدادات مودرن فيوتشر لبطولة الكونفدرالية

وكان فيوتشر خاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية، فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.