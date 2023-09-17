شكرا لقرائتكم خبر عن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادًا للموسم الكروي الجديد .

كما يتحدث بيريرا عن تصنيف الحكام الذي تم إصداره مؤخرا، وأيضا التطرق للقوانين الجديدة التى صدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتعريف الأندية واللاعبين بها.