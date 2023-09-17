لاعب بيراميدز يجري جراحة ناجحة بعد إصابته مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمد رضا بوبو لاعب الفريق لعملية جراحية ظهر اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني الأول خلال معسكره الأخير.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لجراحة بإحدى المستشفيات بالقاهرة لإصلاح مزق في عضلات البطن "الفتاق الرياضي" وحرصت الإدارة التنفيذية والجهاز الفني والإداري والطبي على الاطمئنان على سلامة اللاعب بعد إجراء الجراحة بنجاح وإفاقته.

شدد المنيري على أن بوبو سيغيب قرابة شهر عن الملاعب وسيخضع لبرنامج علاج وتأهيل خلال الأيام المقبلة، بهدف عودته للفريق والتدريبات الجماعية والمباريات في أسرع وقت ممكن.