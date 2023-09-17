شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم الأحد 17 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الجيش الرواندى قبل مواجهة بيراميدز

نجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

2_ مباراة بيراميدز والجيش الرواندى على ملعب نجيل صناعى

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى على ملعب بيلي كيجالي، والذي يعد أحد الملاعب التي تحتوي على أرضية من النجيل الصناعى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

3_طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الرواندى

حدد الاتحاد الأفريقي أن يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندى طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

4_موعد مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الرواندى

وتقام مواجهة الإياب فى استاد الدفاع الجوى بين بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي يوم 29 سبتمبر الجاري فى السادسة مساءً.

5_الظهور الأول لبيراميدز فى دوري الأبطال

يشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى الدوري المصري للموسم الماضي.

بينما يخوض الجيش الرواندي موسمه الـ18 في دوري أبطال أفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.