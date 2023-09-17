شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات اليد يواجه المغرب فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره المغربى فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة بتونس خلال الفترة من 16 حتى 24 سبتمبر الجارى.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.

وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.

يلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.