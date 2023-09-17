شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري .

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

وأنهى الجهاز الاداري للفريق الأول بالنادي الاسماعيلي اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.