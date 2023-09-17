شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلّح بكتيبة النجوم للفوز على الجيش الرواندي فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق بيراميدز ، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، مع فريق الجيش الرواندي، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد بيلي بالعاصمة كيجالي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، وخاض فريق بيراميدز تدريبه الجماعى الأول أمس الأول الجمعة، ثم اختتم تدريباته أمس، السبت، حيث وصلت البعثة إلى رواندا، مساء الخميس، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفنى خطة المباراة وتحديد التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه فى اللقاء.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز من أجل الفوز في رواندا والعودة بنتيجة تضمن للفريق تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة ، وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا في التدريبات وتركيزا من أجل الفوز حيث جاء المران قويا في ظل تنافس جميع اللاعبين على حجز المكان بالتشكيل الأساسي في اللقاء ، ويتسلّح باتشيكو بتكيبة النجوم في الفريق السماوي من أجل الفوز على بطل رواندا اليوم حيث يضم بيراميدز مجموعة كبيرة من اللاعبين المؤثرين بقيادة عبد الله السعيد ورمضان صبيحي وبلاتي توريه ووليد الكرتي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وسيف جعفر وفخري لاكاي.

وضمت القائمة 23 لاعبا في رواندا وجاءت على النحو التالي: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر -علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي -بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل - فخري لاكاي - فيستون ماييلي ودودو الجباس.