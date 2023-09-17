نجم الزمالك يحذر: "اللي جاي أخطر من اللي فات"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن المرحلة الحالية في النادي الأبيض تمثل خطرا كبيرا على النادي بجميع المستويات .

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللي مش هيطلع في التلفزيون ويكون همه الشو، هو اللي هيكسب انتخابات الزمالك وهيخلي النادي يمشي في المسار الصحيح".

وأضاف: "التكاتف والاستقرار سيكون سر نجاح الزمالك في الموسم الكروي الجديد خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها النادي".

واختتم: "اللي جاي في الزمالك أخطر من اللي فات، فلازم الكل يتكاتف من أجل النادي".

وكان نادي الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.